14:12  21 червня
На Чугуївщині затримали 19-річного наркоторговця
13:45  21 червня
Масований наліт на Харківщину: ворог поранив четверо дітей, є загибла
12:53  21 червня
На Черкащині водійка "під градусом" врізалася в дерево, травмовано двох дітей
UA | RU
UA | RU
21 червня 2026, 13:45

Масований наліт на Харківщину: ворог поранив четверо дітей, є загибла

21 червня 2026, 13:45
Читайте также на русском языке
Фото: Олег Синєгубов
Читайте также
на русском языке

У Харківській області за минулу добу внаслідок обстрілів одна людина загинула і ще 13 постраждали, зокрема четверо дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула; постраждали 13 людей, серед них четверо дітей", - повідомив Синєгубов.

Зокрема, за його словами, внаслідок атаки на дорозі біля с. Сковородинівка Золочівської громади загинула 54-річна жінка, постраждав 54-річний чоловік.

У с. Млинки Шевченківської громади постраждали четверо дітей і дорослий, у Богодухові зазнали гострої реакції на стрес жінки 32 і 61 років та 66-річний чоловік, у с. Пересічне Солоницівської громади - 60-річна жінка. На трасі біля с. Губарівка Богодухівської громади постраждав 40-річний чоловік; у с. Березівка Шевченківської громади постраждав 56-річний чоловік, у с. Гаврилівка Барвінківської громади - 44-річний чоловік.

Зазначається, що ворог застосував для ударів по Харківщині 5 БпЛА типу "Герань-2", 1 БпЛА типу "Ланцет", 17 БпЛА типу "Молнія", 6 FPV -дронів, а також 33 БпЛА, тип яких встановлюється.

Унаслідок атак в області пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, електромережі, 4 АЗС, легкові і вантажні автомобілі, навчальний заклад, сільгосптехніку, поштовий термінал.

Нагадаємо, що російські окупанти за минулу добу обстріляли 37 населених пунктів на Херсонщині, одна людина загинула, ще дев'ятеро поранені.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область обстріл поранення діти
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
У Києві відбувся ювілейний "Марш рівності"
21 червня 2026, 16:47
Ворог атакував дроном автозаправку у Запоріжжі: є поранені
21 червня 2026, 16:19
Ворог атакував Салтівку: дрон влучив на парковку біля торговельного центру
21 червня 2026, 15:43
На Дніпропетровщині за добу одна загибла, 18 поранених, серед яких поліцейські
21 червня 2026, 15:20
На Черкащині п’яний чоловік підірвав гранату на власному подвір’ї
21 червня 2026, 14:57
На Чугуївщині затримали 19-річного наркоторговця
21 червня 2026, 14:12
"Мадяр" показав результати нічного полювання у Криму і на ТОТ
21 червня 2026, 13:18
На Черкащині водійка "під градусом" врізалася в дерево, травмовано двох дітей
21 червня 2026, 12:53
На Сумщині окупанти вдарили по спецтехніці ДСНС під час ліквідації пожежі
21 червня 2026, 12:21
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Ягун
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »