Масований наліт на Харківщину: ворог поранив четверо дітей, є загибла

Фото: Олег Синєгубов

У Харківській області за минулу добу внаслідок обстрілів одна людина загинула і ще 13 постраждали, зокрема четверо дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews .

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула; постраждали 13 людей, серед них четверо дітей", - повідомив Синєгубов.

Зокрема, за його словами, внаслідок атаки на дорозі біля с. Сковородинівка Золочівської громади загинула 54-річна жінка, постраждав 54-річний чоловік.

У с. Млинки Шевченківської громади постраждали четверо дітей і дорослий, у Богодухові зазнали гострої реакції на стрес жінки 32 і 61 років та 66-річний чоловік, у с. Пересічне Солоницівської громади - 60-річна жінка. На трасі біля с. Губарівка Богодухівської громади постраждав 40-річний чоловік; у с. Березівка Шевченківської громади постраждав 56-річний чоловік, у с. Гаврилівка Барвінківської громади - 44-річний чоловік.

Зазначається, що ворог застосував для ударів по Харківщині 5 БпЛА типу "Герань-2", 1 БпЛА типу "Ланцет", 17 БпЛА типу "Молнія", 6 FPV -дронів, а також 33 БпЛА, тип яких встановлюється.

Унаслідок атак в області пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, електромережі, 4 АЗС, легкові і вантажні автомобілі, навчальний заклад, сільгосптехніку, поштовий термінал.

Нагадаємо, що російські окупанти за минулу добу обстріляли 37 населених пунктів на Херсонщині, одна людина загинула, ще дев'ятеро поранені.