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21 червня 2026, 14:12

На Чугуївщині затримали 19-річного наркоторговця

21 червня 2026, 14:12
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Фото: поліція Харківської області
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На Харківщині правоохоронці припинили діяльність 19-річного мешканця району, який налагодив незаконний збут наркотичних засобів

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

У ході документування злочинної діяльності поліцейські встановили, що чоловік незаконно придбав та зберігав канабіс з метою подальшого продажу.

Наркотичний засіб він збував під час особистих зустрічей із покупцями за попередньою домовленістю. Поліцейські задокументували два факти реалізації наркотичного засобу.

За кожну "оборудку” молодик отримував грошову винагороду.

Після проведення комплексу оперативних заходів зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Під час слідчих дій вилучено речові докази, які підтверджують його причетність до протиправної діяльності.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині поліцейські ліквідували дві злочинні групи, які побудували мережу збуту наркотиків зі щомісячним обігом близько 3,5 млн гривень.

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