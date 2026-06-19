Вражеский удар по Запорожью: уже 10 раненых, среди них полицейский
В Запорожье в результате российских обстрелов 19 июня травмировались по меньшей мере 10 человек, среди пострадавших — сотрудник полиции
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
По предварительным данным, взрывная волна и обломки повредили транспортные средства и объекты инфраструктуры.
Также возник пожар в помещении логистического оператора, где загорелись материалы.
На месте происшествия работали спасатели, оперативно ликвидировавшие возгорание.
Пока информация о количестве пострадавших уточняется.
Напомним, что российские войска атаковали город Запорожье дронами. Известно о попадании в здание логистического оператора, есть раненые.
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