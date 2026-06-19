Вражеский удар по Запорожью: уже 10 раненых, среди них полицейский

В Запорожье в результате российских обстрелов 19 июня травмировались по меньшей мере 10 человек, среди пострадавших — сотрудник полиции

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

По предварительным данным, взрывная волна и обломки повредили транспортные средства и объекты инфраструктуры.

Также возник пожар в помещении логистического оператора, где загорелись материалы.

На месте происшествия работали спасатели, оперативно ликвидировавшие возгорание.

Пока информация о количестве пострадавших уточняется.

Напомним, что российские войска атаковали город Запорожье дронами. Известно о попадании в здание логистического оператора, есть раненые.