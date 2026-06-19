В Харькове вражеский БпЛА попал в гражданский автомобиль, есть жертвы
В Киевском районе Харькова 19 июня российские военные атаковали гражданский автомобиль ударным дроном. В результате обстрела погиб 48-летний пассажир
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .
По предварительным данным, вражеский беспилотник попал в легковушку, в которой находились люди. Мужчина, который был пассажиром автомобиля, получил смертельные травмы и погиб на месте.
Также ранение получила 38-летняя водитель. Медики оказывают ей необходимую помощь.
На месте атаки работают экстренные службы.
Обстоятельства обстрелов и информация о последствиях атаки уточняются.
Напомним, что в Балаклейской общине 18 июня мужчина взорвался на взрывном предмете. В результате взрыва мужчину с телесными повреждениями направили в больницу для оказания медицинской помощи.