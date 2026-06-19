У Харкові ворожий БпЛА влучив у цивільне авто, є жертви
У Київському районі Харкова 19 червня російські військові атакували цивільний автомобіль ударним дроном. Внаслідок обстрілу загинув 48-річний пасажир
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За попередніми даними, ворожий безпілотник влучив у легковик, у якому перебували люди. Чоловік, який був пасажиром автомобіля, дістав смертельні травми та загинув на місці.
Також поранення отримала 38-річна водійка. Медики надають їй необхідну допомогу.
На місці атаки працюють екстрені служби.
Обставини обстрілу та інформація про наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, що у Балаклійській громаді 18 червня чоловік підірвався на вибуховому предмет. Внаслідок вибуху чоловіка з тілесними ушкодженнями направили до лікарні для надання медичної допомоги.