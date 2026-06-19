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19 июня 2026, 17:20

В Харьковской области мужчина подорвался на взрывном предмете, когда шел на рыбалку

19 июня 2026, 17:20
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Фото иллюстративное
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В Балаклейской громаде 18 июня мужчина взорвался на взрывном предмете. В результате взрыва мужчину с телесными повреждениями направили в больницу для оказания медицинской помощи

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Утром 18 июня в отдел полиции поступило сообщение о том, что на берегу реки в селе Байрак на взрывоопасном предмете взорвался 42-летний мужчина.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что мужчина решил порыбачить, где случайно наступил на неизвестный взрывоопасный сдетонировавший предмет.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Бериславском районе мотоцикл с гражданскими взорвался на мине. В результате взрыва пострадали два человека.

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