Фото: ОВА

В пятницу, 19 июня, российские войска совершили очередную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области. Под ударом оказался юг региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Из-за вражеских ударов возник пожар на стоянке грузового транспорта. Загорелись пустые бензовозы и газовозы. Спасатели ликвидировали пожар.

К сожалению, в результате атаки погиб один человек. Еще четверо получили ранения, одного пострадавшего госпитализировали.

На месте работают экстренные службы. Продолжается ликвидация и фиксация последствий вражеской атаки.

Напомним, вечером 18 июня российские беспилотники атаковали два иностранных гражданских судна в акватории Черного моря, которые двигались на выход из портов под флагами Панамы и Сент-Китс и Невис.