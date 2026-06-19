Фото: ГВА

Утром 19 июня в течение одного часа в Корабельном районе Херсона под удары вражеских беспилотников попали два автобуса на одном из маршрутов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

Около 07:30 вражеский дрон попал вблизи маршрутки. В результате взрыва пострадали люди, находившиеся на остановке. Число раненых возросло до семи человек. Все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

К четырем ранее госпитализированных херсонцам добавилась 35-летняя женщина. Она обратилась в больницу с минно-взрывной травмой, пока медики проводят ее дообследование.

Также к медикам обратились две женщины 61 и 54 лет. У них – взрывные травмы, контузии и острая реакция на стресс.

Вскоре оккупанты атаковали еще один автобус в районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

На фото – поврежденный вражескими дронами транспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что "скорая" доставила в больницу четырех пострадавших: 46-летнюю женщину и троих мужчин в возрасте 67, 46 и 59 лет.