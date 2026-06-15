У Харкові внаслідок ворожого удару по зоопарку загинули тварини

Фото: ДСНС

У Харкові внаслідок російської атаки безпілотниками 15 червня загинули кілька тварин у зоопарку

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews .

Один із безпілотників влучив на територію зоопарку, через що сталася пожежа у вольєрі. Вогонь оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Після обстрілу рятувальники та психологи ДСНС разом із працівниками Національної поліції та співробітниками зоопарку провели евакуацію тварин із будівлі віварію.

Частину мешканців зоопарку вдалося врятувати та перевести у безпечне місце.

Інформацію про загибель кількох тварин підтвердили рятувальники.

Наразі триває ліквідація наслідків російської атаки та оцінка завданих збитків.

Нагадаємо, що ввечері окупанти завдали двох ударів дронами по Шевченківському та Холодногірському районах міста.