У Харкові 80-річна ексмедикиня та артистка опери організували бізнес на ухилянтах

Фото: Офіс Генерального прокурора

У Харкові правоохоронці ліквідували злочинну групу, яка налагодила системний бізнес на оформленні фейкових груп інвалідності для військовозобов'язаних. До складу "сімейного підряду" увійшли 80-річна колишня керівниця медичного закладу, її син, сімейний лікар та племінниця — артистка Харківського національного академічного театру опери та балету

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

У Харкові викрили схему оформлення фейкових інвалідностей для військовозобов’язаних: підозру отримали 80-річна колишня медпрацівниця, сімейний лікар, її син та племінниця - артистка Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка.



За даними слідства, з грудня 2024 року за 6 тис. доларів США чоловікам створювали підстави для отримання відстрочки від призову. Йшлося про "діагнози", направлення до потрібних спеціалістів, фіктивні госпіталізації, консультативні висновки та пакет документів для експертної команди.



Окремо організовували підготовку до медкомісій - підозрювана особисто інструктувала клієнтів, як поводитися для отримання інвалідності.



За версією слідства, ключову роль відігравала 80-річна ексмедикиня, яка раніше обіймала керівну посаду в одній із харківських лікарень і використала професійні зв’язки для організації схеми. До неї долучили сімейного лікаря, сина та племінницю.





Функції між учасниками були розподілені: племінниця передавала та сканувала медичні документи й скеровувала чоловіків до лікаря, той оформлював направлення, а син організаторки відповідав за отримання та розподіл коштів.



В одному з епізодів військовозобов’язаний чоловік після низки медоглядів, двох фіктивних госпіталізацій і консультацій отримав безстрокову ІІІ групу інвалідності та відстрочку від призову.

2 червня всіх чотирьох затримано. Прокурори Харківської обласної прокуратури повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.



Правоохоронці перевіряють інші можливі епізоди - за попередніми даними їх може бути понад 100, а також встановлюють інших причетних.

Нагадаємо, що на Волині повідомили про підозру начальнику одного з ТЦК Волинської області. Виявилось, він оформлював фіктивну непридатність за хабар.