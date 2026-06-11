21:56  11 червня
Ворожа атака на енергооб'єкт Чернігівщини: понад 37 тисяч споживачів залишилися без світла
21:40  11 червня
На Київщині чоловік жорстоко збив собаку на очах у дітей
19:25  11 червня
В Ужгороді чоловік із пістолетом взяв дружину і дитину в заручники
UA | RU
UA | RU
11 червня 2026, 20:39

У Харкові 80-річна ексмедикиня та артистка опери організували бізнес на ухилянтах

11 червня 2026, 20:39
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

У Харкові правоохоронці ліквідували злочинну групу, яка налагодила системний бізнес на оформленні фейкових груп інвалідності для військовозобов'язаних. До складу "сімейного підряду" увійшли 80-річна колишня керівниця медичного закладу, її син, сімейний лікар та племінниця — артистка Харківського національного академічного театру опери та балету

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У Харкові викрили схему оформлення фейкових інвалідностей для військовозобов’язаних: підозру отримали 80-річна колишня медпрацівниця, сімейний лікар, її син та племінниця - артистка Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка.

За даними слідства, з грудня 2024 року за 6 тис. доларів США чоловікам створювали підстави для отримання відстрочки від призову. Йшлося про "діагнози", направлення до потрібних спеціалістів, фіктивні госпіталізації, консультативні висновки та пакет документів для експертної команди.

Окремо організовували підготовку до медкомісій - підозрювана особисто інструктувала клієнтів, як поводитися для отримання інвалідності.

За версією слідства, ключову роль відігравала 80-річна ексмедикиня, яка раніше обіймала керівну посаду в одній із харківських лікарень і використала професійні зв’язки для організації схеми. До неї долучили сімейного лікаря, сина та племінницю.



Функції між учасниками були розподілені: племінниця передавала та сканувала медичні документи й скеровувала чоловіків до лікаря, той оформлював направлення, а син організаторки відповідав за отримання та розподіл коштів.

В одному з епізодів військовозобов’язаний чоловік після низки медоглядів, двох фіктивних госпіталізацій і консультацій отримав безстрокову ІІІ групу інвалідності та відстрочку від призову.

2 червня всіх чотирьох затримано. Прокурори Харківської обласної прокуратури повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України. Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.

Правоохоронці перевіряють інші можливі епізоди - за попередніми даними їх може бути понад 100, а також встановлюють інших причетних.

Нагадаємо, що на Волині повідомили про підозру начальнику одного з ТЦК Волинської області. Виявилось, він оформлював фіктивну непридатність за хабар.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
бізнес Харків ухилянти
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
На Прикарпатті неповнолітня виявилась агенткою росіян
11 червня 2026, 22:55
ЗСУ підпалили НПЗ на Кубані та знищили базу морських дронів у Севастополі
11 червня 2026, 22:43
У Сумах окупанти атакували дронами комунальне підприємство та навчальний заклад: є руйнування
11 червня 2026, 22:21
"Допоможи другу": на Буковині аферисти обчистили картку в песіонерки
11 червня 2026, 22:20
Ворожа атака на енергооб'єкт Чернігівщини: понад 37 тисяч споживачів залишилися без світла
11 червня 2026, 21:56
У Дніпрі затримали крадія, що виніс із лікарні 60 тисяч гривень
11 червня 2026, 21:45
На Київщині чоловік жорстоко збив собаку на очах у дітей
11 червня 2026, 21:40
На Житомирщині іномарка влетіла у припарковані авто: машини розтрощило вщент
11 червня 2026, 21:20
12 поранених за добу: ворог здійснив понад 40 ударів по Дніпропетровщині
11 червня 2026, 21:10
Мінус 50 ворожих машин за раз: ЗСУ "відрізали" окупантів від постачання через Крим
11 червня 2026, 20:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Валерій Чалий
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »