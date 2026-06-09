Фото: прокуратура

У ніч на 9 червня російська армія здійснила масовану атаку на Харківську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілів у Харкові та Чугуєві загинули троє людей, ще понад 20 отримали поранення та травми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора та ДСНС.

По Чугуєву ворог завдав ракетного удару, тип озброєння встановлюють правоохоронці. Обстріл забрав життя трьох людей: загинули двоє чоловіків та 22-річна вагітна дівчина. Ще шестеро місцевих мешканців постраждали. У місті зафіксовано масштабні руйнування – пошкоджено житлові будинки, магазини, гаражі та автомобілі, на місцях влучань спалахнули пожежі.

Харків окупанти атакували ударними дронами, попередньо, типу "Герань-2". Щонайменше вісім влучань зафіксували у Шевченківському районі міста. Там постраждали 16 людей, серед яких є вагітна жінка та троє дітей: хлопчик, якому трохи більше одного року, а також дві дівчата 11 та 16 років. У дітей діагностували гостру реакцію на стрес.

У місті пошкоджені багатоповерхівки, бізнес-центр, офіси, комунальне підприємство, кафе, храм та десятки автомобілів.

Також безпілотники поцілили по Холодногірському району Харкова, де під удар потрапили територія підприємства та ремонтний цех. Пошкоджені виробничі будівлі, обладнання та автомобілі, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

На місцях прильотів під загрозою повторних ударів усю ніч працювали рятувальники, сапери, верхолази, медики та поліція.

Нагадаємо, вночі 9 червня майже 20 разів російські загарбники атакували безпілотниками три райони Дніпропетровщини. Внаслідок атаки постраждали троє людей.