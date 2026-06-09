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09 июня 2026, 07:09

Массированная атака дронов на Харьков: повреждены многоэтажки, бизнес-центр и церковь, 15 пострадавших

09 июня 2026, 07:09
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Фото: ОВА
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На протяжении ночи Харьков получил очередной массированный удар вражескими беспилотниками. В городе подтверждено 11 попаданий БПЛА, еще два дрона упали без детонации

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Под обстрелом оказались Шевченковский и Холодногорский районы, где враг бил по жилым домам, гражданским предприятиям, магазинам, автомобилям и городской инфраструктуре.

В результате атаки пострадали 15 человек, среди которых двое детей.

Один из беспилотников попал в многоэтажку – возле дома сгорели автомобили, десятки машин повреждены, в окрестных зданиях вылетели окна.

Еще один дрон попал между 8 и 9 этажами другого многоквартирного дома, но не сдетонировал. Жителей эвакуировали.

В городе зафиксированы масштабные разрушения: повреждены жилые дома, административные и производственные помещения, бизнес-центр, кафе и церковь.

На местах всех попаданий работают спасатели, медики, коммунальщики, правоохранители и волонтеры.

Напомним, российские войска 8 июня нанесли удары управляемыми авиабомбами по Золочевской громаде Харьковской области. В результате атаки пострадавших нет, однако зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

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