Ворожий удар по Рокитному на Харківщині: двоє загиблих, 9 постраждалих

Фото: поліція Харківської області

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по селищу Рокитне на Харківщині зросла до дев’яти осіб

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews .

За його словами, до лікарні з вибуховими пораненнями госпіталізували чотирьох людей — чоловіків віком 68, 43 та 40 років, а також 17-річного хлопця.

"Один із чоловіків перебуває у важкому стані, решта – в середньому", — зазначив Синєгубов.

Ще п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу на місці надали 21-річному чоловіку та жінкам віком 50, 65, 49 і 62 роки.

На жаль, внаслідок російської атаки загинули двоє чоловіків.

"На жаль, загинули 29-річний і 65-річний чоловіки. Щирі співчуття близьким і рідним", — повідомив очільник області.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару та уточнення інформації про руйнування.

Нагадаємо, що внаслідок атаки на Харків вранці 3 червня по медичну допомогу звернулися шестеро людей.