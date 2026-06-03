Фото: ГСЧС

В результате атаки на Харьков утром 3 июня за медицинской помощью обратились шесть человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова и ГСЧС.

Четверо пострадавших – мужчины 18, 66, 68 лет и 58-летняя женщина – получили взрывные травмы и ранения стеклом. Их состояние оценивают как средней тяжести, трое человек были госпитализированы.

Еще два человека, 53-летний мужчина и 75-летняя женщина, подверглись острой реакции на стресс. Им оказали помощь на месте.

Из-за атаки возникли два пожара в Холодногорском и Основянском районах города. Спасатели их ликвидировали.

Напомним, утром 3 июня враг нанес удары по Холодногорскому и Основянскому районам Харькова.