Ранкова атака БпЛА на Харків: що відомо про постраждалих
Внаслідок атаки на Харків вранці 3 червня по медичну допомогу звернулися шестеро людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та ДСНС.
Четверо постраждалих – чоловіки 18, 66, 68 років та 58-річна жінка – отримали вибухові травми та поранення склом. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, трьох людей госпіталізували.
Ще двоє людей, 53-річний чоловік та 75-річна жінка, зазнали гострої реакції на стрес. Їм надали допомогу на місці.
Через атаку виникли дві пожежі в Холодногірському та Основ’янському районах міста. Рятувальники їх ліквідували.
Нагадаємо, вранці 3 червня ворог завдав ударів по Холодногірському і Основ'янському районах Харкова.
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