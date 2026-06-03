Фото: ДСНС

Внаслідок атаки на Харків вранці 3 червня по медичну допомогу звернулися шестеро людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та ДСНС.

Четверо постраждалих – чоловіки 18, 66, 68 років та 58-річна жінка – отримали вибухові травми та поранення склом. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, трьох людей госпіталізували.

Ще двоє людей, 53-річний чоловік та 75-річна жінка, зазнали гострої реакції на стрес. Їм надали допомогу на місці.

Через атаку виникли дві пожежі в Холодногірському та Основ’янському районах міста. Рятувальники їх ліквідували.

Нагадаємо, вранці 3 червня ворог завдав ударів по Холодногірському і Основ'янському районах Харкова.