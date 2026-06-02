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02 июня 2026, 23:35

В Харькове подросток торговал оружием

02 июня 2026, 23:35
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Фото: Национальная полиция
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В Харькове задержан 16-летний парень. Оказалось, несовершеннолетний торговал оружием

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В Харькове разоблачили 16-летнего парня. Оказалось, что подросток пытался продать автомат АК-74, три гранаты и 112 патронов. Оружие он хранил у себя дома. Теперь несовершеннолетний получил подозрение.

"Следователи процессуального руководства Немышлянской окружной прокуратуры и оперативного сопровождения СБУ города Харькова сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, что в Виннице правоохранители задержали 19-летнюю местную жительницу, подозреваемую в распространении психотропных веществ.

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