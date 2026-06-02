В Харькове подросток торговал оружием

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В Харькове разоблачили 16-летнего парня. Оказалось, что подросток пытался продать автомат АК-74, три гранаты и 112 патронов. Оружие он хранил у себя дома. Теперь несовершеннолетний получил подозрение.

"Следователи процессуального руководства Немышлянской окружной прокуратуры и оперативного сопровождения СБУ города Харькова сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, что в Виннице правоохранители задержали 19-летнюю местную жительницу, подозреваемую в распространении психотропных веществ.