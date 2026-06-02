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02 червня 2026, 23:35

У Харкові підліток торгував зброєю

02 червня 2026, 23:35
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Фото: Національна поліція
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У Харкові затримали 16-річного хлопця. Виявилось, неповнолітній торгував зброєю

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

У Харкові викрили 16-річного хлопця. Виявилось, що підліток намагався продати автомат АК-74, три гранати та 112 набоїв. Зброю він зберігав у себе вдома. Тепер неповнолітній отримав підозру.

"Слідчі за процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури та оперативного супроводу СБУ міста Харкова повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що у Вінниці правоохоронці затримали 19-річну місцеву жительку, яку підозрюють у розповсюдженні психотропних речовин.

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поліція підлітки торгівля зброєю
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