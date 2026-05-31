11:40  31 травня
Атака дроном по Чугуївшині: постраждали поліцейські
12:30  31 травня
На Хмельниччині чоловік викинув собаку з вікна: тварина загинула
13:15  31 травня
На території Білорусі знайшли "Орєшнік", з якого росіяни випускають ракети по Україні
UA | RU
UA | RU
31 травня 2026, 10:55

Росіяни атакували Харківщину: десятки жителів поранені

31 травня 2026, 10:55
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Протягом доби внаслідок російських обстрілів постраждали десятеро жителів Харківщини. У поліції показали кадри з наслідками атак

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

У селі Молодова внаслідок обстрілу сталась пожежа. У селі Варварівка російський дрон влучив у комбайн.

Біля села Пітомник внаслідок атаки ворога постраждали 78-річний чоловік та 77-річна жінка. У селищі Великий Бурлук внаслідок обстрілу сталась пожежа.

У селах Коротке та Братениця Богодухівського району в результаті ворожого обстрілу пошкоджені приватні будинку. На автошляху поблизу села Степне сталося влучання дрону в автомобіль ВАЗ. Отримали поранення двоє мешканців.

У місті Богодухів пошкоджено адміністративну будівлю. У селі Воскресенівка внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене складське приміщення. У селі Вінницькі-Івани сталося влучання ворожого БпЛА в автомобіль ВАЗ. Водій отримав поранення. Під час повторної атаки постраждали дружина водія та фельдшер.

Крім того, вранці 31 травня росіяни атакували дроном селище Постольне. Внаслідок атаки поранення отримала 54-річна жінка. Гостра реакція на стрес 87-річна жінка.

Раніше повідомлялося, що вночі 30 травня російські війська атакували Шостку Сумської області. Прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе повністю знищена будівля залізничного вокзалу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл Харківська область атака
Ворожий FPV-дрон атакував авто на Харківщині: поранено подружжя
30 травня 2026, 17:50
Ворог завдав повторних ударів по об’єктах "Нафтогазу" на Сумщині та Харківщині
29 травня 2026, 22:22
Майже 30 атак за добу: окупанти обстріляли Кривий Ріг та Нікопольщину, є поранені
29 травня 2026, 19:45
Всі новини »
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
Прикордонники показали, як нищать російські дрони
31 травня 2026, 15:55
Смертельна ДТП на Львівщині: мікроавтобус вилетів у кювет
31 травня 2026, 15:35
Мільйон доларів за постачання дронів: чиновник прикордонної служби отримав запобіжний захід
31 травня 2026, 14:55
На Київщині Mercedes їхав на обгін та на смерть збив людину
31 травня 2026, 14:30
Атака на Дніпро: російський дрон знищив відділення Нової пошти
31 травня 2026, 13:50
На території Білорусі знайшли "Орєшнік", з якого росіяни випускають ракети по Україні
31 травня 2026, 13:15
На Хмельниччині чоловік викинув собаку з вікна: тварина загинула
31 травня 2026, 12:30
Атака дроном по Чугуївшині: постраждали поліцейські
31 травня 2026, 11:40
На окупованій Луганщині російські злочинці створили "раду захисту традиційних цінностей"
31 травня 2026, 11:20
У Дніпрі пролунав потужний вибух: над містом піднімається дим
31 травня 2026, 11:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »