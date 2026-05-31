Росіяни атакували Харківщину: десятки жителів поранені

Протягом доби внаслідок російських обстрілів постраждали десятеро жителів Харківщини. У поліції показали кадри з наслідками атак

У селі Молодова внаслідок обстрілу сталась пожежа. У селі Варварівка російський дрон влучив у комбайн.



Біля села Пітомник внаслідок атаки ворога постраждали 78-річний чоловік та 77-річна жінка. У селищі Великий Бурлук внаслідок обстрілу сталась пожежа.

У селах Коротке та Братениця Богодухівського району в результаті ворожого обстрілу пошкоджені приватні будинку. На автошляху поблизу села Степне сталося влучання дрону в автомобіль ВАЗ. Отримали поранення двоє мешканців.

У місті Богодухів пошкоджено адміністративну будівлю. У селі Воскресенівка внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене складське приміщення. У селі Вінницькі-Івани сталося влучання ворожого БпЛА в автомобіль ВАЗ. Водій отримав поранення. Під час повторної атаки постраждали дружина водія та фельдшер.

Крім того, вранці 31 травня росіяни атакували дроном селище Постольне. Внаслідок атаки поранення отримала 54-річна жінка. Гостра реакція на стрес 87-річна жінка.

