Росіяни атакували Харківщину: десятки жителів поранені
Протягом доби внаслідок російських обстрілів постраждали десятеро жителів Харківщини. У поліції показали кадри з наслідками атак
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
У селі Молодова внаслідок обстрілу сталась пожежа. У селі Варварівка російський дрон влучив у комбайн.
Біля села Пітомник внаслідок атаки ворога постраждали 78-річний чоловік та 77-річна жінка. У селищі Великий Бурлук внаслідок обстрілу сталась пожежа.
У селах Коротке та Братениця Богодухівського району в результаті ворожого обстрілу пошкоджені приватні будинку. На автошляху поблизу села Степне сталося влучання дрону в автомобіль ВАЗ. Отримали поранення двоє мешканців.
У місті Богодухів пошкоджено адміністративну будівлю. У селі Воскресенівка внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене складське приміщення. У селі Вінницькі-Івани сталося влучання ворожого БпЛА в автомобіль ВАЗ. Водій отримав поранення. Під час повторної атаки постраждали дружина водія та фельдшер.
Крім того, вранці 31 травня росіяни атакували дроном селище Постольне. Внаслідок атаки поранення отримала 54-річна жінка. Гостра реакція на стрес 87-річна жінка.
Раніше повідомлялося, що вночі 30 травня російські війська атакували Шостку Сумської області. Прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе повністю знищена будівля залізничного вокзалу.