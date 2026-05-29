12:14  29 травня
Палаючі вантажівки і трали РФ: ГУР показало ефектні кадри ударів
10:49  29 травня
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
08:22  29 травня
На Київщині чоловік відкрив вогонь з квартири – подробиці
UA | RU
UA | RU
29 травня 2026, 20:15

Харківського автомеханіка, який коригував удари "Геранями", відправили до тюрми

29 травня 2026, 20:15
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, якого СБУ викрила у серпні 2025 року на коригуванні повітряних атак по Харкову

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Кіберфахівці СБУ затримали зловмисника "на гарячому”, коли він готував для куратора з РФ перелік із координатами потенційних цілей.

Як з’ясувало розслідування, підготовкою обстрілів займався завербований місцевий автомеханік, який шукав вихід на російських спецслужбістів через Телеграм-канали.

Встановлено, що агент причетний до коригування масованої атаки РФ по обласному центру в червні 2025 року.

Тоді рашисти обстріляли місто дронами-камікадзе типу "Герань-2”. Унаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення навчального закладу, будівлю супермаркету та приватні авто.

Після ворожої атаки агент обходив місця "прильотів”, щоб зафіксувати масштаб руйнувань та "прозвітувати” куратору з Росії.

Ним виявився військовослужбовець 2-ї окремої бригади спецпризначення (російська воєнна розвідка) Ленінградського військового округу РФ.

За інструкціями рашиста агент майже щодня об’їжджав місто на велосипеді, щоб виявити об’єкти, які, на його думку, могли використовувати Сили оборони.

Під час обшуку в фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних кіберфахівцями та слідчими Служби безпеки, колегія суддів визнала агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області визнав місцевого жителя винним у державній зраді. Виявилось, він передавав дані росіянам про військовий аеродром.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків коригувальник обстріл
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
170 тисяч доларів у схованці: суд обрав запобіжний захід для корумпованих співробітників БЕБ
29 травня 2026, 21:59
На Харківщині блогер вбивав лисиць заради переглядів
29 травня 2026, 21:40
На окупованій Херсонщині росіяни погрожували 17-річному українцю мобілізацією
29 травня 2026, 21:25
На Дніпропетровщині "накрили" канал продажу небезпечної зброї
29 травня 2026, 21:20
Одесит за 8 тисяч доларів продав "вільний шлях за кордон"
29 травня 2026, 21:00
У Дніпрі затримали палія автомобіля
29 травня 2026, 20:44
Верховний Суд поставив крапку у справі про вбивство на Кіровоградщині
29 травня 2026, 19:59
Майже 30 атак за добу: окупанти обстріляли Кривий Ріг та Нікопольщину, є поранені
29 травня 2026, 19:45
У Полтаві чиновники "нагріли" мільйони на закупівлях для ТЦК
29 травня 2026, 19:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »