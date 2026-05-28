28 травня 2026, 14:20

У Харкові чоловік сам зробив собі бронювання від мобілізації

28 травня 2026, 14:20
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Харкові чоловік отримав підозру через підробку документів. Йдеться про «відстрочку» від служби та фіктивну роботу на залізниці

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Це сталось на мобільному блокпостіу Новобаварському районі Харкова. Під час перевірки документів 28-річний чоловік показав правоохоронцям посвідчення про відстрочку. Проте з'ясувалось, що цей документ був підробкою.

У "посвідченні" також зазначалось, що чоловік нібито працює в Укрзалізниці. Проте печатки державної адміністрації не відповідали дійсним. Тепер чоловік отримав підозру та ч. 3 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.

