ДТП произошло ночью 27 мая на дороге между селами Саражинка и Перейма в Подольском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль "ВАЗ" врезался в придорожный бетонный столб. Рядом с легковушкой находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другого медики доставили в больницу с разными травмами.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, вечером 24 мая на трассе во Львовской области столкнулись два кроссовера. В результате ДТП погибли три человека.