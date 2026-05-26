26 травня 2026, 18:28

У Харкові підполковник Нацгвардії вдруге попався на хабарях

Фото: Офіс Генерального прокурора
На Харківщині правоохоронці вдруге за пів року викрили на корупції підполковника одного з територіальних управлінь Національної гвардії України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Повідомляється, що підполковнику одного з територіальних управлінь Національної гвардії України менш ніж за пів року прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону вдруге повідомили про підозру у зловживанні впливом.

За даними слідства, цього разу офіцер отримав 11 тис. доларів США за обіцянку вплинути на рішення, яке могло стати підставою для звільнення військовослужбовця зі служби за станом здоров’я. Він запевняв у можливості впливу на посадових осіб експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування.

18 травня 2026 року правоохоронця затримали у Харкові після одержання коштів. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Це вже другий подібний епізод.

У січні 2026 року цьому ж офіцеру повідомляли про підозру у ще одному провадженні. Тоді йшлося про 45 тис. грн за вплив на рішення щодо переведення військовослужбовця до іншого підрозділу. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

Нагадаємо, що на Житомирщині викрили працівників ТЦК на схемі. Фігуранти за хабарі допомагали військовозобов’язаним уникнути призову.

Харків підполковник Нацгвардія хабар
