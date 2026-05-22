Полицейские задержали киевлянку, совершившую нападение на военнослужащего в Шевченковском районе города. Инцидент произошел 21 мая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Военный возвращался после службы домой в троллейбусе и сделал замечания нетрезвой девушке и ее спутнику, которые громко вели себя и ругались. Из-за этого возник конфликт. Уже на остановке общественного транспорта 18-летняя девушка ударила мужчину бутылкой по голове.

В результате удара 52-летний военнослужащий получил ушиб мягких тканей, также медики предварительно диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. От госпитализации мужчина отказался.

Правоохранители задержали девушку. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение), ей готовят сообщение о подозрении.

Кроме того, на обоих молодых людей составили админпротоколы за мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП) и курение в запрещенных местах (ст. 175-1 КУоАП).

