25 травня 2026, 08:39

У Харкові військовий влаштував стрілянину біля житлового будинку

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину поблизу житлового будинку в Індустріальному районі міста

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався увечері 24 травня на вулиці 92-ї Бригади.

За попередніми даними, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив кілька пострілів у повітря зі зброї біля під’їзду багатоповерхівки.

Унаслідок події постраждалих немає. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника на місці та вилучили зброю.

Під час перевірки встановлено, що затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї).

Наразі поліція з’ясовує походження вилученої зброї та всі обставини події.

Нагадаємо, нещодавно київські патрульні оперативно затримали чоловіка, який вчинив стрілянину в Оболонському районі. Правоохоронці з'ясували, що під час конфлікту, що виник між чоловіками, 38-річний фігурант дістав револьвер і здійснив близько дев’яти пострілів у різні частини тіла 27-річного потерпілого.

Харків військовий стрілянина пістолет зброя поліція
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
