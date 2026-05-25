У Харкові військовий влаштував стрілянину біля житлового будинку

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину поблизу житлового будинку в Індустріальному районі міста

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався увечері 24 травня на вулиці 92-ї Бригади.

За попередніми даними, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив кілька пострілів у повітря зі зброї біля під’їзду багатоповерхівки.

Унаслідок події постраждалих немає. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника на місці та вилучили зброю.

Під час перевірки встановлено, що затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї).

Наразі поліція з’ясовує походження вилученої зброї та всі обставини події.

