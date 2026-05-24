Атака БпЛА на Богодухов: 13 человек получили ранения
Утром 24 мая город Богодухов в Харьковской области подвергся вражескому удару с применением беспилотников. В результате террористической атаки пострадали 13 человек, среди которых девять мужчин и четыре женщины. В частности, ранения получил и сотрудник полиции
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
Семь граждан доставлены в больницу. Другим оказывают помощь на месте.
Поврежденные автомобили, остекление окон многоквартирного дома.
Полицейские документируют последствия российской агрессии.
Следователи открыли уголовное производство по статье 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что на Черниговщине 23 мая в результате ударов российских БПЛА получили ранения шесть человек.