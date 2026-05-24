Атака БпЛА на Богодухів: 13 людей отримали поранення
Вранці, 24 травня, місто Богодухів на Харківщині зазнало ворожого удару із застосуванням безпілотників. Унаслідок терористичної атаки постраждало 13 людей, серед яких дев'ятеро чоловіків та четверо жінок, зокрема, поранення отримав і працівник поліції
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
У більшості постраждалих лікарі діагностували вибухові поранення. Серед травмованих – працівник поліції.
Семеро громадян доставлені до лікарні. Іншим надають допомогу на місці.
Пошкоджені автомобілі, скління вікон багатоквартирного будинку.
Поліцейські документують наслідки російської агресії.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що на Чернігівщині 23 травня внаслідок ударів російських БПЛА дістали поранень шестеро людей.