15 мая 2026, 11:52

Контроль восстановлен: ВСУ освободили Отрадное на Харьквощине

Бойцы 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады провели зачистку села Одрадне Двуречанского района Харьковской области и восстановили контроль над населенным пунктом и прилегающей территорией

Об этом сообщили в пресс-службе 129 бригады, передает RegioNews.

Отмечается, что подразделения совершили штурмовые действия, нанесли огневое поражение противнику и выбили его из лесополос, укрепленных позиций и опорных пунктов.

К операции привлечены штурмовые подразделения, операторы беспилотников и артиллерия.

В бригаде отмечают, что слаженная работа сил позволила последовательно выявлять и уничтожать живую силу противника, укрытия и огневые средства.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на завершение паузы в переговорах.

Ранее немецкое издание Die Welt отмечало, что США при президентстве Трампа фактически перевели основное бремя поддержки Украины на европейские государства, оставив за собой роль главного посредника в потенциальных мирных переговорах.

Как известно, Король Чарльз III в Конгрессе США призвал к "непреклонной решимости" в поддержке Украины.

