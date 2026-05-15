Скриншот із відео

Бійці 129 окремої важкої механізованої бригади провели зачистку села Одрадне Дворічанського району Харківської області та відновили контроль над населеним пунктом і прилеглою територією

Про це повідомили у пресслужбі 129 бригади, передає RegioNews.

Зазначається, що підрозділи здійснили штурмові дії, завдали вогневого ураження противнику та вибили його з лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів.

До операції були залучені штурмові підрозділи, оператори безпілотників та артилерія.

У бригаді зазначають, що злагоджена робота сил дозволила послідовно виявляти та знищувати живу силу противника, його укриття та вогневі засоби.

