15 травня 2026, 11:52

Контроль відновлено: ЗСУ звільнили Одрадне на Харківщині

Бійці 129 окремої важкої механізованої бригади провели зачистку села Одрадне Дворічанського району Харківської області та відновили контроль над населеним пунктом і прилеглою територією

Про це повідомили у пресслужбі 129 бригади, передає RegioNews.

Зазначається, що підрозділи здійснили штурмові дії, завдали вогневого ураження противнику та вибили його з лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів.

До операції були залучені штурмові підрозділи, оператори безпілотників та артилерія.

У бригаді зазначають, що злагоджена робота сил дозволила послідовно виявляти та знищувати живу силу противника, його укриття та вогневі засоби.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на завершення паузи в перемовинах.

Раніше німецьке видання Die Welt зазначало, що США за президентства Трампа фактично переклали основний тягар підтримки України на європейські держави, залишивши за собою роль головного посередника у потенційних мирних переговорах.

Як відомо, Король Чарльз III у Конгресі США закликав до "непохитної рішучості" у підтримці України.

