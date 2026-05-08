На Харківщині поліцейські викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці викрили чоловіка, який організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян через державний кордон України.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 39-річний харків’янин разом із 33-річним співучасником підшукували чоловіків призовного віку, які не мали законних підстав для виїзду за межі України в умовах воєнного стану.

За грошову винагороду вони організовували оформлення фіктивної інвалідності, що дозволяло уникнути військового обліку та створювало підстави для незаконного перетину державного кордону.

Для реалізації злочинної схеми зловмисники використовували корупційні зв’язки у медичній сфері та залучав окремі медичні заклади, де оформлювалися завідомо неправдиві медичні документи.

Надалі військовозобов’язані незаконно отримували статус осіб з інвалідністю, що давало їм можливість зніматися з військового обліку або уникати його, а також безперешкодно виїжджати за межі України.

Поліцейські провели 11 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігуранта та його спільників.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили грошові кошти, мобільні телефони, документацію та інші речові докази.

Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк.

