04 травня 2026, 19:44

У Мереф’янській громаді на Харківщині оголошено дні жалоби за загиблими

Фото: ДСНС
У Мереф’янській міській громаді на Харківщині з 5 по 7 травня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару

Відповідне розпорядження підписав міський голова Веніамін Сітов, йдеться у повідомленні громади у Фейсбуці, передає RegioNews.

"З 5 по 7 травня у Мереф’янській громаді оголошено дні жалоби з метою вшанування пам’яті людей, які загинули внаслідок ракетного удару 4 травня, та висловлення щирих співчуттів їхнім рідним і близьким”, - ідеться в дописі.

У ці дні у громаді на знак скорботи на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності буде приспущено прапор України з траурною стрічкою.

"У цей період на території всієї громади забороняється проведення будь-яких розважально-концертних заходів та звучання розважальної музики у закладах торгівлі й громадського харчування”, - зазначили в адміністрації.

Як повідомила обласна прокуратура, кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 36 людей.

Нагадаємо, що вранці 4 травня Росія завдала удару ракетою по території СТО у Мерефі на Харківщині. На місці загинули четверо людей, ще двоє людей померли у лікарні.

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, заклад харчування, приміщення СТО, автотранспорт.

За попередніми даними правоохоронців, війська РФ застосували балістичну ракету "Іскандер".

