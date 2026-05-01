01 травня 2026, 08:56

У Харкові та Чугуєві дрони влучили в АЗС, виникли пожежі

Ілюстративне фото: ДСНС
Вранці 1 травня російські безпілотники атакували автозаправні станції у Харкові та області, зокрема в Київському і Слобідському районах міста, а також у місті Чугуїв. Внаслідок ударів виникли пожежі, є постраждалі

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та мер Чугуєва Галина Мінаєва, передає RegioNews.

За словами Терехова, у Слобідському районі ворожий дрон також влучив по заправці. Інформація щодо можливих постраждалих та руйнувань уточнюється.

Раніше він повідомляв, що внаслідок масованої атаки БпЛА по Харкову є постраждалі, їхня кількість і стан наразі встановлюються.

У Чугуєві російський безпілотник влучив в автозаправну станцію, після чого виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби.

Місцева влада попереджає, що повітряна небезпека в регіоні ще триває.

Нагадаємо, 29 квітня російський безпілотник атакував автозаправну станцію у Херсоні. Внаслідок влучання виникла пожежа: загорілися ємність із газом, паливна колонка та легковий автомобіль. Ніхто не постраждав.

