28 апреля 2026, 09:23

Масштабные обесточивания на Сумщине: из-за ударов РФ и непогоды тысячи людей остались без света

Иллюстративное фото: pixabay
Из-за российских обстрелов и сильного ветра Сумская область испытала масштабные отключения электроэнергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

По состоянию на утро 28 апреля в северной части региона зафиксировано масштабное обесточивание в результате атаки российской армии. Подробная информация не разглашается.

Кроме того, сильные порывы ветра повлекли за собой многочисленные повреждения сетей в семи громадах области: Середино-Будской, Белопольской, Конотопской, Роменской, Краснопольской, Кролевецкой и Ямпольской. По состоянию на утро без электроснабжения из-за непогоды находятся более 10 тысяч потребителей.

"Энергетики работают над возобновлением распределения электроэнергии", – отмечается в сообщении.

Напомним, утром 28 апреля россияне атаковали город Конотоп Сумской области. В результате обстрела повреждена больница, остановлен общественный транспорт.

28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Во Львове в парке нашли мёртвого младенца
28 апреля 2026, 16:39
29 эпизодов изнасилования: в Киевской области осудили дядю, который 3 года издевался над 8-летней племянницей
28 апреля 2026, 16:24
Депутатский бизнес на полигоне: в Ужгороде будут судить чиновника за дерибан доходов от вторсырья
28 апреля 2026, 16:05
Атака на Киев: дрон влетел прямо в ЖК - распространяют видео удара
28 апреля 2026, 15:55
В Хмельницкой области отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу, пока мать была в больнице
28 апреля 2026, 15:52
В Киеве российский дрон застрял над кладбищем (ФОТО)
28 апреля 2026, 15:35
В Киеве "генерал" требовал с военного 15 тысяч долларов
28 апреля 2026, 15:20
В Хмельницком произошла стрельба
28 апреля 2026, 15:12
Сельсовет в Черкасской области оставил советскую символику на Обелиске Славы
28 апреля 2026, 14:58
Пограничники показали, как уничтожили оккупанта, который прикинулся "водяным" (ВИДЕО)
28 апреля 2026, 14:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все публикации »
