Масштабные обесточивания на Сумщине: из-за ударов РФ и непогоды тысячи людей остались без света
Из-за российских обстрелов и сильного ветра Сумская область испытала масштабные отключения электроэнергии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".
По состоянию на утро 28 апреля в северной части региона зафиксировано масштабное обесточивание в результате атаки российской армии. Подробная информация не разглашается.
Кроме того, сильные порывы ветра повлекли за собой многочисленные повреждения сетей в семи громадах области: Середино-Будской, Белопольской, Конотопской, Роменской, Краснопольской, Кролевецкой и Ямпольской. По состоянию на утро без электроснабжения из-за непогоды находятся более 10 тысяч потребителей.
"Энергетики работают над возобновлением распределения электроэнергии", – отмечается в сообщении.
Напомним, утром 28 апреля россияне атаковали город Конотоп Сумской области. В результате обстрела повреждена больница, остановлен общественный транспорт.