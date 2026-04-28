Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

По состоянию на утро 28 апреля в северной части региона зафиксировано масштабное обесточивание в результате атаки российской армии. Подробная информация не разглашается.

Кроме того, сильные порывы ветра повлекли за собой многочисленные повреждения сетей в семи громадах области: Середино-Будской, Белопольской, Конотопской, Роменской, Краснопольской, Кролевецкой и Ямпольской. По состоянию на утро без электроснабжения из-за непогоды находятся более 10 тысяч потребителей.

"Энергетики работают над возобновлением распределения электроэнергии", – отмечается в сообщении.

Напомним, утром 28 апреля россияне атаковали город Конотоп Сумской области. В результате обстрела повреждена больница, остановлен общественный транспорт.