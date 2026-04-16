16 апреля 2026, 07:49

Россияне атаковали Харьков дронами: повреждены дома и газовая сеть

16 апреля 2026, 07:49
Фото: ГСЧС
В ночь на 16 апреля российские войска нанесли очередной удар беспилотникам по Харькову. Попадания зафиксированы в двух районах города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Индустриальном районе в результате взрыва загорелся легковой автомобиль. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Немышлянском районе дрон попал в проезжую часть. Из-за взрыва выбило окна в пяти частных домах и была повреждена газовая сеть. За медицинской помощью обратились два человека.

На местах работали все экстренные службы. Пиротехники обследовали территорию, а психологи оказывали помощь пострадавшим жителям.

Напомним, ночью 16 апреля российские войска атаковали жилые кварталы Днепра. В результате обстрела два человека погибли, еще 27 получили ранения.

Харьков война обстрелы последствия разрушения пострадавшие
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
