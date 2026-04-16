Россияне атаковали Харьков дронами: повреждены дома и газовая сеть
В ночь на 16 апреля российские войска нанесли очередной удар беспилотникам по Харькову. Попадания зафиксированы в двух районах города
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В Индустриальном районе в результате взрыва загорелся легковой автомобиль. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В Немышлянском районе дрон попал в проезжую часть. Из-за взрыва выбило окна в пяти частных домах и была повреждена газовая сеть. За медицинской помощью обратились два человека.
На местах работали все экстренные службы. Пиротехники обследовали территорию, а психологи оказывали помощь пострадавшим жителям.
Напомним, ночью 16 апреля российские войска атаковали жилые кварталы Днепра. В результате обстрела два человека погибли, еще 27 получили ранения.