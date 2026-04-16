Росіяни атакували Харків дронами: пошкоджені будинки та газова мережа
В ніч на 16 квітня російські війська завдали чергового удару безпілотниками по Харкову. Влучання зафіксовані у двох районах міста
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
В Індустріальному районі внаслідок вибуху загорівся легковий автомобіль. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.
У Немишлянському районі дрон влучив у проїзну частину. Через вибух вибило вікна у п'яти приватних будинках та була пошкоджена газова мережа. За медичною допомогою звернулися двоє людей.
На місцях працювали всі екстрені служби. Піротехніки обстежили територію, а психологи надавали допомогу постраждалим мешканцям.
Нагадаємо, вночі 16 квітня російські війська атакували житлові квартали Дніпра. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще 27 отримали поранення.