У Харкові працівника ТЦК вдарили ножем у живіт
Чоловік, який перебуває в розшуку, напав на військовослужбовця ТЦК та СП і завдав йому удару ножем у живіт
Як передає RegioNews, про це повідомили в Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
У відомстві зазначили, що 6 квітня військові ТЦК перевіряли документи в цивільного громадянина, коли той дістав ніж і завдав одному з військових удару в живіт.
За даними ТЦК, хуліган перебував у розшуку, а після нападу на військового втік.
Пораненого військовослужбовця доставили до лікарні й надають необхідну медичну допомогу.
Як повідомлялось, у Харківській області агентка ФСБ намагалася влаштуватися до ТЦК та СП. Зловмисницю затримала СБУ.
