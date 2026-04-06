У Харкові працівника ТЦК вдарили ножем у живіт

Чоловік, який перебуває в розшуку, напав на військовослужбовця ТЦК та СП і завдав йому удару ножем у живіт

Як передає RegioNews, про це повідомили в Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У відомстві зазначили, що 6 квітня військові ТЦК перевіряли документи в цивільного громадянина, коли той дістав ніж і завдав одному з військових удару в живіт.

За даними ТЦК, хуліган перебував у розшуку, а після нападу на військового втік.

Пораненого військовослужбовця доставили до лікарні й надають необхідну медичну допомогу.

