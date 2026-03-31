Происшествие случилось в селе Куриловка Купянского района в понедельник, 30 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Женщина наткнулась на неизвестный взрывоопасный предмет – он сдетонировал. В результате взрыва она получила ранения. 66-летнюю пострадавшую госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 16 марта в Харьковской области 61-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве в селе Малые Проходы. От полученных травм он погиб на месте.