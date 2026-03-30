30 березня 2026, 12:12

Збував пістолети поштою: на Харківщині затримали підозрюваного

30 березня 2026, 12:12
Фото: Національна поліція
Правоохоронці Харківщини викрили чоловіка, який налагодив незаконний збут вогнепальної зброї через поштові відправлення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, 56-річний житель Черкаської області займався незаконним продажем зброї, отримуючи за це фінансову вигоду. Правоохоронці задокументували факти його протиправної діяльності.

У ході санкціонованого обшуку в домівці фігуранта поліцейські виявили пістолет, а також боєприпаси.

Чоловіку повідомилипро підозру. Йому світить позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили двох зловмисників, які торгували зброєю. Зокрема, в Кам'янському затримали 38-річного чоловіка. А у Нікополі 28-річного. Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Харківська область поліція зброя Боєприпаси підозрюваний
