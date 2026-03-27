Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Одно из попаданий произошло в жилую девятиэтажку. Из-за вражеской атаки пострадали 8 человек.

В результате попадания частично разрушены внутренние конструкции и балкон квартиры на верхнем этаже.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, в том числе спасатели-верхолазы, саперы и психологи.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью Харьков атаковала вражеская ракета. На утром информацию уточнили.