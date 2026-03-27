Ночная атака на Харьков: пострадали восемь человек
Ночью РФ 27 марта снова атаковали беспилотниками Харьков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Одно из попаданий произошло в жилую девятиэтажку. Из-за вражеской атаки пострадали 8 человек.
В результате попадания частично разрушены внутренние конструкции и балкон квартиры на верхнем этаже.
На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, в том числе спасатели-верхолазы, саперы и психологи.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью Харьков атаковала вражеская ракета. На утром информацию уточнили.
