Працівники ДБР викрили двох військовослужбовців, які звільнилися з армії за допомогою підроблених медичних довідок

Держбюро розслідувань.

Сержанти з різних частин подали рапорти на звільнення, заявивши, що їхні дружини нібито мають другу групу інвалідності та потребують постійного догляду.

На підставі цих документів чоловіків звільнили зі служби. Окрім цього, при звільненні кожен із них отримав від держави близько 100 тисяч гривень виплат.

Сержантам оголосили підозру у шахрайстві та ухиленні від військової служби (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 409 КК України).

У межах розслідування чоловіки добровільно повернули державі незаконно отримані кошти.

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Хмельницькій області будуть судити медиків та їхніх "клієнтів", яких підозрюють в організації та використанні схеми з оформлення фіктивних груп інвалідності.