26 березня 2026, 10:57

На Харківщині двоє сержантів звільнилися зі служби через фейкову інвалідність дружин

Фото: ДБР
Працівники ДБР викрили двох військовослужбовців, які звільнилися з армії за допомогою підроблених медичних довідок

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Сержанти з різних частин подали рапорти на звільнення, заявивши, що їхні дружини нібито мають другу групу інвалідності та потребують постійного догляду.

На підставі цих документів чоловіків звільнили зі служби. Окрім цього, при звільненні кожен із них отримав від держави близько 100 тисяч гривень виплат.

Сержантам оголосили підозру у шахрайстві та ухиленні від військової служби (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 409 КК України).

У межах розслідування чоловіки добровільно повернули державі незаконно отримані кошти.

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Хмельницькій області будуть судити медиків та їхніх "клієнтів", яких підозрюють в організації та використанні схеми з оформлення фіктивних груп інвалідності.

25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Міноборони України "тролить" Баскова у Threads: дякують за мільйонні "донати"
26 березня 2026, 12:57
На Донеччині медик вимагав з військових гроші за "правильні" довідки
26 березня 2026, 12:45
Через обстріли без світла залишилися шість областей: де ситуація найскладніша
26 березня 2026, 12:25
Росіяни атакували магазин на Запоріжжі: поранено 63-річну жінку
26 березня 2026, 12:04
56 будинків для переселенців у Житомирі обійшлися як елітне житло: деталі розслідування
26 березня 2026, 11:56
У Києві пʼяний іноземець погрожував перехожим гранатою: його затримали
26 березня 2026, 11:42
На Полтавщині у водоймі знайшли мертвою жінку, яку шукали як зниклу безвісти
26 березня 2026, 11:17
На Полтавщині чиновники заробили 2,6 млн грн на квадрокоптерах для ЗСУ
26 березня 2026, 10:54
Дроновий удар по Дніпру: відомо про пʼятьох постраждалих
26 березня 2026, 10:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
