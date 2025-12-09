Фото: полиция

Трагический случай произошел на строительной площадке в Тернополе 5 декабря

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Медики "скорой" констатировали смерть мужчины на строительстве, на место вызвали полицию.

Погибший – 66-летний каменщик-штукатур, работавший на незавершенном объекте. В ходе работ мужчина упал с высоты около 3-3,5 метров на асфальтное покрытие. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 271 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее гибель). Продолжаются следственные действия.

