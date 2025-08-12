Иллюстративное фото

В Харьковской области суд обязал подрядчика вернуть деньги, выделяемые на строительство фортификаций. Отмечается, что компания нарушила сроки и условия контракта

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Окружная прокуратура Харькова выиграла дело в Хозяйственном суде Харьковской области против подрядчика. Он не выполнил условия договора по строительству фортификационных сооружений в регионе. Теперь компания должна вернуть государству около 900 тысяч гривен. Эти средства были выплачены в качестве аванса, но не использованы.

Известно, что компания должна была построить укрепление более чем на 22 миллиона гривен. Подрядчик получил аванс в размере 9,9 миллиона гривен, которые должны были пойти на закупку материалов и подтверждаться актами выполненных работ.

Однако впоследствии компания нарушила сроки работ и не вернула неизрасходованные средства. Оборонный проект был поставлен под опасность.

Суд подтвердил нарушение договора и право государства требовать возврата около 900 тыс. грн. Сейчас длится срок подачи апелляции.

