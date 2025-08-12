Ілюстративне фото

У Харківській області суд зобов'язав підрядника повернути гроші, які виділялись на будівництво фортифікацій. Зазначається, що компанія порушила терміни та умови контракту

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Окружна прокуратура Харкова виграла справу у господарському суді Харківської області проти підрядника. Він не виконав умови договору з будівництва фортифікаційних споруд у регіоні. Тепер компанія повинна повернути державі майже 900 тисяч гривень. Ці кошти були виплачені як аванс, але не використані.

Відомо, що компанія повинна була збудувати укріплення на понад 22 мільйони гривень. Підрядник отримав аванс у розмірі 9,9 мільйона гривень, які повинні були піти на закупівлю матеріалів і підтверджуватися актами виконаних робіт.

Проте згодом компанія порушила терміни робіт і не повернула невитрачені кошти. Оборонний проєкт було поставлено під загрозу.

Суд підтвердив порушення договору і право держави вимагати повернення майже 900 тис. грн. Зараз триває строк на подання апеляції.

