На Київщині жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
Підрядник з Харківщини поверне гроші за недобудовані укріплення

12 серпня 2025, 20:34
У Харківській області суд зобов'язав підрядника повернути гроші, які виділялись на будівництво фортифікацій. Зазначається, що компанія порушила терміни та умови контракту

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Окружна прокуратура Харкова виграла справу у господарському суді Харківської області проти підрядника. Він не виконав умови договору з будівництва фортифікаційних споруд у регіоні. Тепер компанія повинна повернути державі майже 900 тисяч гривень. Ці кошти були виплачені як аванс, але не використані.

Відомо, що компанія повинна була збудувати укріплення на понад 22 мільйони гривень. Підрядник отримав аванс у розмірі 9,9 мільйона гривень, які повинні були піти на закупівлю матеріалів і підтверджуватися актами виконаних робіт.

Проте згодом компанія порушила терміни робіт і не повернула невитрачені кошти. Оборонний проєкт було поставлено під загрозу.

Суд підтвердив порушення договору і право держави вимагати повернення майже 900 тис. грн. Зараз триває строк на подання апеляції.

Нагадаємо, раніше на Київщині викрили схему привласнення державних коштів. Йдеться про понад 2 мільйони гривень, які були виділені на покупку дронів для ЗСУ. Організатором схеми виявився начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин на Київщині.

