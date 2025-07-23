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Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

У рамках проєкту "Посилення інклюзивної освіти для дітей із особливими освітніми потребами в Харківській області", реалізованого спільно з ЮНІСЕФ та ХНПУ імені Г. С. Сковороди, у регіоні вдалося модернізувати освітню інфраструктуру, підготувати кадри і значно розширити доступ до корекційних послуг.

У 2023 році Харківська ОВА провела ґрунтовний аналіз потреб дітей з особливими освітніми потребами. Це дало змогу визначити ключові напрямки розвитку: підготовку та перепідготовку спеціалістів, технічне переоснащення інклюзивних закладів, а також покращення доступу до послуг для дітей, які їх раніше не отримували. У межах партнерського проєкту було оновлено обласну програму "Освіта незламної Харківщини".

Вже у 2024 році 314 педагогів із 20 громад пройшли курси підвищення кваліфікації. У першій половині 2025 року ще 102 вчителі з 18 громад долучилися до навчання. З вересня розпочнуть навчання ще 191 педагог із 33 територіальних громад. Загальні витрати на ці заходи склали 319 тис. грн з обласного бюджету, а ще 400 тис. грн надало ЮНІСЕФ.

Окремий акцент зроблено на підготовці фахівців зі спеціальної освіти. У 2024 році магістерські програми опановують 140 слухачів із 23 громад, у 2025-му очікується ще 140 вступників. Загальне фінансування цього напряму - понад 2,4 млн грн за два роки.

Завдяки підтримці ЮНІСЕФ 254 дитини у 2024 році вперше отримали корекційні послуги (проведено 5 271 заняття). У 2025 році кількість таких дітей зросла до 474, а кількість занять - до 9 947. Крім того, обладнання на суму майже 10 млн грн було спрямовано на модернізацію інклюзивно-ресурсних центрів, дитсадків та шкіл.

У результаті системної співпраці міжнародних партнерів і обласної влади, у 43 громадах Харківщини найближчим часом буде повністю закрита потреба у фахівцях, які надають корекційні послуги. Це робить регіон унікальним прикладом для всієї України в реалізації безбар’єрної та якісної інклюзивної освіти.

Нагадаємо, Харківщина - лідер в Україні за системним підходом до інклюзивної освіти.