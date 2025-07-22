Жителей Харьковщины предупредили о громких взрывах
Сегодня, 22 июля, в Изюмском районе специалисты будут проводить плановые подрывы взрывоопасных предметов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной военной администрации.
В период с 10.00 до 12.00 специалисты будут работать вблизи населенного пункта Петровское; с 11:00 до 12:00 - в районе села Заводы.
"Возможны звуки взрывов – запланированное обезвреживание взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.
Напомним, вчера вблизи села Вербовка Изюмского района в поле взорвался тракторист.
Ранее сообщалось, что в общинах Харьковщины разминировали более 2,8 тысяч гектаров территории.
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