Жителей Харьковщины предупредили о громких взрывах

иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Сегодня, 22 июля, в Изюмском районе специалисты будут проводить плановые подрывы взрывоопасных предметов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной военной администрации.

В период с 10.00 до 12.00 специалисты будут работать вблизи населенного пункта Петровское; с 11:00 до 12:00 - в районе села Заводы.

"Возможны звуки взрывов – запланированное обезвреживание взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера вблизи села Вербовка Изюмского района в поле взорвался тракторист.