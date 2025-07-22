Мешканців Харківщини попередили про гучні вибухи

ілюстративне фото: ДСНС України

Сьогодні, 22 липня, в Ізюмському районі фахівці проводитимуть планові підриви вибухонебезпечних предметів

Про це передає RegioNews із посиланням на Telegram-канал Харківської обласної військової адміністрації.

У період з 10:00 до 12:00 фахівці працюватимуть поблизу населеного пункту Петрівське; з 11:00 до 12:00 — у районі села Заводи.

"Можливі звуки вибухів — заплановане знешкодження вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора поблизу села Вербівка Ізюмського району в полі підірвався тракторист.