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22 липня 2025, 09:45

Мешканців Харківщини попередили про гучні вибухи

22 липня 2025, 09:45
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ілюстративне фото: ДСНС України
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Сьогодні, 22 липня, в Ізюмському районі фахівці проводитимуть планові підриви вибухонебезпечних предметів

Про це передає RegioNews із посиланням на Telegram-канал Харківської обласної військової адміністрації.

У період з 10:00 до 12:00 фахівці працюватимуть поблизу населеного пункту Петрівське; з 11:00 до 12:00 — у районі села Заводи.

"Можливі звуки вибухів — заплановане знешкодження вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора поблизу села Вербівка Ізюмського району в полі підірвався тракторист.

Раніше повідомлялося, що в громадах Харківщини розмінували понад 2,8 тисячі гектарів території.

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Харківська область розмінування Харківська ОВА вибухонебезпечні предмети сапери вибухотехніки
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