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27 мая 2025, 18:40

Войска РФ обстреляли Днепропетровщину: есть раненые, повреждены предприятия

27 мая 2025, 18:40
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иллюстративное фото: Нацполиция
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В течение текущих суток российские войска атаковали Никопольщину на Днепропетровщине беспилотниками и артиллерией. Также захватчики нанесли удары по Синельниковщине и Криворожью. Пострадали мирные жители

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Россияне били по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской и Красногригоревской общинам. В общей сложности захватчики нанесли около 30 ударов. Из-за обстрелов повреждены коммунальное и пищевое предприятия, инфраструктура, частный дом и линии электропередач.

"Пострадали две женщины - 51 и 64 лет. Будут лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, по Грушевской общине Криворожского района агрессор попал FPV-дроном. Там изуродована легковушка.

Кроме того, беспилотником оккупанты ударили по Межевской общине Синельниковского района. На месте попадания произошел пожар. Уничтожены дом, две хозяйственные постройки и авто. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, в Сумской области российская авиабомба попала возле гражданского авто, в котором ехала семья с ребенком. Ранения получили 44-летний мужчина, его 41-летняя жена и их 17-летняя дочь.

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