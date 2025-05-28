На Киевщине возле железной дороги нашли обломки российской ракеты
На днях в Киевской области у железнодорожного пути обнаружили обломки российской крылатой ракеты Х-101
Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, передает RegioNews.
"Специалисты установили, что найденные предметы ― это безопасные остатки крылатой российской ракеты Х-101", ― говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Киевской области во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101.
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