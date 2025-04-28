Экс-работницу горсовета на Харьковщине осудили за сотрудничество с оккупантами

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Бывшая работница Дергачевского горсовета осуждена за сотрудничество с россиянами

Об этом сообщила в телеграмме Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области суд признал виновной 45-летнюю женщину в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Предательнице назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и в сфере предоставления публичных услуг сроком на 10 лет с конфискацией всего имущества в пользу государства.

Среди местных жителей коллаборантка активно подчеркивала, что необходимо получить российский паспорт и отмечала неизбежность "референдума".

Напомним, россияне продолжают обстреливать Харьковщину. В результате атак за сутки были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, а также погиб крупный рогатый скот.