Експрацівницю міськради на Харківщині засудили за співпрацю з окупантами

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Колишню працівницю Дергачівської міськради засуджено за співпрацю з росіянами

Про це повідомила у Телеграмі Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дергачівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 45-річну жінку у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Зрадниці призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та у сфері надання публічних послуг строком на 10 років з конфіскацією всього майна на користь держави.

Серед місцевих жителів колаборантка активно підкреслювала, що необхідно отримати російський паспорт та наголошувала на неминучості "референдуму".

Нагадаємо, росіяни продовжують обстрілювати Харківщину. Внаслідок атак за добу були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, а також загинула велика рогата худоба.