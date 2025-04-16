фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Операторы БпЛА поразили антенное оборудование и два комплекса "Муром-М" россиян.

Вражеские цели были уничтожены с помощью FPV-дронов.

Справка. "Муром-М" – это система наблюдения, которая имеет камеру с мощным зумом и тепловизором, что позволяет наблюдать за живой силой на расстоянии до 10 км днем, а в темноте обнаруживать автомобиль за 8 км и людей за 4 км. Стоимость одного "Мурома" составляет около 50 тысяч долларов.

Напомним, бойцы ГУР показали, как уничтожают логистику оккупантов в Запорожской области.